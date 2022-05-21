Уимблдон жестоко наказали за отстранение россиян Английский турнир Большого шлема не сможет разыгрывать рейтинговые очки

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Мужская и женская теннисные ассоциации (ATP и WTA) лишили Уимблдон права разыгрывать рейтинговые очки. Это стало ответом на решение английского турнира Большого шлема отстранить российских и белорусских теннисистов, сообщает официальный сайт ATP.

Для нашего тура основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение Уимблдона подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах, — говорится в заявлении.

Таким образом, Уимблдон, за победу на котором обычно полагается 2000 очков в мировой рейтинг, станет фактически выставочным турниром.

О том, что российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Позже глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире. По его мнению, если бы россиянин выиграл этот турнир, то этот факт использовала бы российская пропаганда в своих целях.