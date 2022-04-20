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Теннис

Российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона

Теннисистов из России и Белоруссии официально отстранили от участия в Уимблдоне
17:53, 20 апреля 2022
Российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона Фото: hillarie/flickr.com
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Российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что руководство Уимблдона сожалеет о том, что отдельные спортсмены пострадают от действий руководства России.

Мы осознаём, что наше решение затронет отдельных спортсменов. Мы сожалеем, что они таким образом пострадают от действий руководства России, — говорится в заявлении.

Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.

Ранее в пресс-службе Федерации тенниса РФ (ФТР) отметили, что организация рассмотрит вопрос о подаче апелляции на решение организаторов Уимблдона об отстранении россиян.

Также сообщалось, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что для выступления на Уимблдоне российским теннисистам необходимо будет предоставить письмо о том, что они не получают денег от президента РФ Владимира Путина, России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку политики государств.

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