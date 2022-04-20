Российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона

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Украинская теннисистка Марта Костюк предложила ведущим теннисным организациям WTA, ATP и ITF провести опрос среди российских и белорусских спортсменов. В случае если хотя бы один из ответов будет положительным, она предлагает отстранять атлетов от соревнований.

19-летняя теннисистка озвучила свою инициативу на английском языке в социальной сети. По мнению Костюк, каждый спортсмен из России и Белоруссии обязан дать отрицательные ответы на три вопроса: 1. Поддерживаете ли...