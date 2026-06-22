Международный олимпийский день 23 июня: история, ценности и отстранение РФ

Казалось бы, дата, которая объединяет спортсменов и болельщиков по всему миру, — 23 июня. Международный олимпийский день — праздник, посвященный идеалам честной борьбы, дружбы и стремления к совершенству. Однако в 2026 году дискуссии вокруг Международного олимпийского дня звучат особенно остро: Россия, страна, воспитавшая тысячи чемпионов, вновь встречает Олимпийский день в статусе отстраненной.

Как и когда появился этот праздник, какие ценности он несет, какое отношение к истории Олимпийского дня имеет Пьер де Кубертен и что происходит с российским спортом сегодня — в нашем материале.

История праздника: возрождение Олимпийских игр Пьером де Кубертеном

Международный олимпийский день, 23 июня, придумал, как легко догадаться, Международный олимпийский комитет (МОК). Но это, конечно, далеко не отправная точка истории для всего движения.

В 1894 году в парижской Сорбонне барон Пьер де Кубертен выступил с речью перед Международным атлетическим конгрессом. Он предложил вспомнить древние Олимпийские игры, воссоздать их и организовать специальную организацию, МОК, то есть Международный олимпийский комитет. Такие масштабные соревнования впервые решили провести на родине движения, в Греции, в 1896 году.

А как Пьер де Кубертен связан с историей Олимпийского дня? Дело в том, что первый такой праздник состоялся как раз 23 июня 1948 года — спустя более полувека после рождения самого турнира. Тогдашний президент МОК Сигфрид Эдстрем обратился с посланием к молодежи всего мира. Цель праздника была простой и благородной: продвигать спортивную культуру по всему миру.

Члены первого МОК (слева направо): Гебхардт (Германия), Пьер де Кубертен, Гут-Ярковска (Чехия), президент Бикелас (Греция), Кемени (Венгрия), Бутовский (Россия) и Бальк (Швеция), 1896 год Фото: Scherl/Global Look Press

Как отмечают Олимпийский день в мире и России

23 июня можно поучаствовать в большом количестве спортивных мероприятий, побывать на встречах с чемпионами и даже послушать лекции о достижениях прошлого. Национальные олимпийские комитеты в каждой стране организуют масштабные мероприятия: от эстафет для самых маленьких и семейных стартов до турниров и мастер-классов медалистов. Сегодня в олимпийское движение стремятся вовлечь как можно больше молодежи.

В России этот день также имеет давние традиции празднования. Организацией масштабных мероприятий обычно занимается Олимпийский комитет России (ОКР) совместно с региональными министерствами спорта. На стадионах, в городских парках и на набережных проходят семейные эстафеты, турниры по стритболу, мини-футболу и воркауту. ОКР традиционно проводит онлайн-трансляцию мероприятий на своем сайте. Несмотря на внешние ограничения, олимпийское движение в стране сегодня продолжает развиваться.

Олимпийские ценности: дружба, уважение, стремление к совершенству

Олимпийские игры в древности и в современности имеют фундаментальное различие: если античные состязания носили локальный характер и были тесно связаны с религиозными культами Эллады, то новые игры изначально задумывались как глобальный светский проект.

В основе олимпийской философии лежит свод базовых гуманистических принципов, зафиксированных в Олимпийской хартии. Кратко ценности олимпизма можно описать так: спорт для всех. Документы МОК подразумевают, что каждый человек должен иметь равные возможности для занятий физической культурой без какой-либо дискриминации. Три главных столпа движения — дружба, уважение и совершенство — призваны воспитывать в людях благородство и умение ценить достижения соперника.

Однако сегодня эти идеалы нередко сталкиваются с суровыми политическими реалиями. Декларируемые ценности олимпизма и лозунг «Спорт для всех» подвергаются искажениям, когда на первый план выходят государственные интересы и коммерческая выгода больших корпораций. Критики указывают на то, что спорт высших достижений стал слишком элитарным и зависимым от спонсорских контрактов.

«Спорт для всех», «олимпийские ценности» — красивые слова, напоминающие об изначальной миссии движения: строить мосты между культурами, а не возводить новые стены. Но работают ли они на практике?

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи Фото: Gerry Kahrmann/ZUMAPRESS/Global Look Press

Отстранение России от Олимпиад: причины, хронология, последствия

Отношения между Россией и международными руководящими спортивными структурами за последние 10 лет превратились в череду взаимных обвинений.

Причины отстранения России от Олимпиад до 2022 года были связаны с допинговыми расследованиями после Игр в Сочи. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило: в России есть государственная система поддержки допинга. Так, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим кодексу WADA. А еще через год юрист глава специальной комиссии антидопингового агентства Ричард Макларен выступил с докладом о манипуляциях с допинг-пробами в Сочи.

Кульминацией того периода стало решение МОК в декабре 2017 года об отстранении Олимпийского комитета России от Игр-2018 в Пхенчхане. Однако «чистым» спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе. В декабре 2019 года WADA наложило на Россию запрет на четыре года на участие в турнирах. В итоге на Играх в Токио и Пекине российские атлеты выступали под флагом ОКР.

Новая волна ограничений поднялась в 2022 году из-за изменения геополитической ситуации. Сейчас причина отстранения России от Олимпиад — чисто политическая.

В конце февраля 2022 года исполнительный комитет МОК выпустил рекомендацию для международных спортивных федераций о недопуске атлетов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в связи с политической ситуацией вокруг Украины. Большинство федераций приняли данную рекомендацию к исполнению, что привело к массовому отстранению российских спортсменов.

Вопрос справедливости этих мер остается одним из самых острых в мировом спорте. Сторонники отстранения указывают на необходимость наказания за систематические допинговые нарушения и защиты прав «чистых» спортсменов. Оппоненты настаивают на политической дискриминации, нарушении принципа «спорт вне политики» и коллективной ответственности, когда за решения властей расплачиваются атлеты.

По признанию многих экспертов и функционеров, отсутствие России, одной из ведущих спортивных держав, особенно в хоккее, фигурном катании и лыжных гонках, резко снизило уровень конкуренции и зрелищность турниров. Спорт без российских атлетов, по мнению многих, стал менее интересным для болельщиков и спонсоров.

Команда саблисток в составе Яны Егорян, Александры Михайловой, Алины Михайловой и Анастасии Шороховой. В финале наши девушки победили сборную Франции со счетом 45:39, завоевав для России первый титул ЧЕ с 2019 года Фото: Emilian Baldow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские спортсмены на Олимпийских играх в нейтральном статусе

Несмотря на такие ограничения, российские спортсмены на последних двух Олимпиадах все же присутствовали. Но кто и почему?

Россияне на Олимпиадах выступали как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN). Это значит: никакого флага, герба, гимна. Даже цвета формы не должны напоминать о России. Вместо национального флага — белый с надписью AIN. И результаты в медальный зачет не шли. Каждого спортсмена проверяли отдельно — пропускали только тех, кто соответствовал всем условиям МОК.

К Играм не допускались те, кто публично выражал поддержку СВО, а также всех, кто имел какие-либо отношения с армией, органами национальной безопасности или силовыми ведомствами. При этом под запрет подпадало даже членство в таких спортивных обществах, как ЦСКА или «Динамо». Кроме того, участие в командных видах спорта было полностью исключено. Также все кандидаты должны были пройти строгую антидопинговую проверку и подписать обновленные условия участия, включающие обязательство уважать Олимпийскую хартию.

Эти жесткие рамки привели к тому, что из более чем 50 завоеванных лицензий в Париж в итоге поехали только 15 российских спортсменов. В их число вошли теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Екатерина Александрова.

Условия для поездки на зимнюю Олимпиаду в Италию остались идентичными. Путь к квалификации был усеян бюрократическими и спортивными барьерами.

Проблемы начались на уровне международных федераций, которые крайне неохотно выдавали квоты и нейтральные статусы. Например, в лыжных гонках статус выдали только двум спортсменам. Драматичной была ситуация в фигурном катании, где отказ получили танцевальные дуэты и спортивные пары. В двоеборье и прыжках с трамплина россияне не успели оформить документы, получив статус буквально за несколько дней до окончания отбора. Сноубордисты столкнулись с проблемами получения шенгенских виз. Были и случаи, когда спортсменам, например фристайлистам, просто не хватило международных стартов.

А Международный союз биатлонистов (IBU) вовсе не предусмотрел в своих правилах возможности участия нейтральных атлетов, полностью закрыв для них двери. В итоге из более чем 200 спортсменов, представлявших Россию на прошлых Играх в Пекине, до Милана добрались лишь 13. Единственную медаль для России на Олимпиаде-2026 завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.

Международный олимпийский день Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли шанс на возвращение и обсуждения в обществе

Шансы на возвращение России сегодня обсуждаются как никогда активно, и они действительно есть. Однако этот путь не прямой.

С одной стороны, появляется все больше практических предпосылок для снятия ограничений. Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, отмечают, что отношения с МОК медленно, но верно налаживаются.

С другой стороны, решение МОК остается глубоко политизированным. В мае 2026 года исполком сохранил санкции против ОКР, одновременно сняв все ограничения с белорусских атлетов.

В самой России, по данным ВЦИОМ, 87% граждан считают политику отстранения несправедливой. Российские власти настаивают на том, что спорт не должен быть инструментом санкций, и называют исключение политической дискриминацией. Они подчеркивают, что возвращение крупной спортивной державы пойдет на пользу всему мировому спорту.

Международная реакция прямо противоположна. Украинские спортсмены и их сторонники настаивают на полной изоляции. Звучат и голоса о двойных стандартах, когда правила применяются избирательно в зависимости от геополитического влияния страны. США, например, вели войны в Ираке, Афганистане, Ливии, Югославии — и никто их не отстранял. Более того, американские спортсмены всегда выступали под своим флагом. Израиль находится в состоянии практически перманентного конфликта с 1948 года, но тоже никогда не был отстранен.

Сейчас МОК изучает возможность возвращения России уже на юношеских Играх в Дакаре, которые пройдут осенью этого года. Этот процесс подстегивается и решениями Спортивного арбитражного суда, который в ряде случаев признавал дискриминационными запреты для россиян, и постепенной отменой санкций со стороны отдельных международных федераций. Например, в турнирах уже могут участвовать гимнасты, фехтовальщики, представители водных видов спорта, дзюдо. Вместе с тем прогресс идет неравномерно. В том же фигурном катании россиян по-прежнему не допускают.

Так что работа над возвращением России в мировой спорт продолжается, но полное восстановление пока зависит от политической ситуации.

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