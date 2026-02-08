Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация

Болельщик из РФ, который пронес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Италии, рассказал, столкнулся ли он с недоброжелательностью со стороны иностранцев. Что об этом известно, какие скандалы случились на ОИ-2026?

Как относятся к россиянам на ОИ-2026

Евгений Бурденюк отметил, что без проблем прошел досмотр, а наличие флага не вызвало ни у кого вопросов.

«У нас забрали пауэрбанк и стик для камеры, их не разрешили пронести», — вспомнил Бурденюк.

Болельщик добавил, что спокойно добрался до своего сектора и сфотографировался с триколором.

«Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото — без напряжения, без вопросов», — сказал мужчина.

7 февраля российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия Олимпийских игр 2026 года. На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — это название спортивной команды из Самарской области. Бурденюка заметили фотографирующимся с триколором на нижнем ярусе арены.

При этом российский флаг запрещено проносить на все олимпийские объекты. Российские и белорусские атлеты выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.

Фанат также подчеркнул, что не сталкивался к недоброжелательным отношением со стороны иностранцев.

«Русскую речь слышно, но трудно понять, кто это. Но видели машины с нашими номерами. И хочется отметить, что обстановка достаточно позитивная: все открыты, никаких проблем, мы спокойно разговариваем на русском языке. Даже намека на недоброжелательность не ощутил», — заявил он.

Что запретили российским спортсменам на ОИ-2026

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки Мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

До Олимпийских игр в Италии были допущены 13 россиян, они выступят в нейтральном статусе. Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде. Флаг — зеленый с белой эмблемой и буквами AIN. Гимн — специально придуманная по заказу Международного олимпийского комитета мелодия, не имеющая никакого отношения к России.

МОК также выдвинул целый ряд других требований к россиянам, в частности: медали, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в общем медальном зачете; российские и белорусские атлеты не смогут участвовать в командных соревнованиях; спортсмены и персонал, которые публично поддерживали СВО, не смогут принять участие в Играх.

В какие скандалы попали российские спортсмены на ОИ-2026

Ранее стало известно о первом крупном скандале с участием с российского спортсмена, выступающего на Олимпиаде. У фигуриста Петра Гуменника возникли проблемы с авторскими правами на композицию «Парфюмер», под которую выстроена его короткая программа. Мать спортсмена заявила, что ​​у Гуменника забрали права на «Парфюмера», потому что он из России. По ее словам, у других фигуристов не возникло проблем из-за использования музыки.

В итоге Гуменник изменил музыку к короткой программе. Спортсмен представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин».

«Некое состояние шока, потому что невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок», — прокомментировал ситуацию хореограф Илья Авербух.

Сообщалось также, что российская лыжница Дарья Непряева упала и стала лишь 17-й в скиатлоне на Олимпиаде. Непряева преодолела 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 57 минут 41,3 секунды, проиграв чемпионке — шведке Фриде Карлссон — 3 минуты 56,1 секунды. На спуске в первой половине гонки россиянка допустила падение, но продолжила борьбу.

«Если бы не это падение, Дарья поборолась бы и была бы выше. Она просто не смогла отойти от этого инцидента и затем организовать сопротивление. У нее еще будут шансы показать себя, главное, чтобы не было каких‑то случайных неприятностей», — так прокомментировал «Матч ТВ» результат Непряевой призер чемпионата мира Сергей Крянин.

