Ски-альпинист Филиппов после серебра на ОИ стал лучшим в России

Ски-альпинист Филиппов одержал победу в гонке на чемпионате России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чемпионом России по ски-альпинизму в дисциплине «гонка» стал серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов, сообщила в MAX пресс-служба министерства спорта Камчатского края. Соревнования были проведены на склонах Авачинского вулкана.

Второе место на турнире занял Андрей Федоров, который получил серебряную медаль. Бронзовую награду завоевал Павел Якимов, став третьим в итоговом зачете.

В женской части соревнований титул чемпионки России достался Марине Рачинской. На втором месте оказалась Ирина Умницына, а третье место заняла Дарья Зинченко.

Ранее Федерация лыжных гонок России сообщила, что в финале Кубка России в Апатитах Мурманской области на дистанции три километра свободным стилем победителем стал лыжник Александр Большунов. Трехкратный олимпийский чемпион финишировал с результатом 6 минут 24,5 секунды.

Кроме того, лыжник Александр Терентьев заявил, что его удивили высказывания Большунова о возможном заговоре в национальной сборной. До этого трехкратный олимпийский чемпион сообщил, что в начале сезона его лыжи ехали «не так, как следовало бы».

