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Теннис

В Британии назвали причину отстранения россиян от Уимблдона

Теннисисты не сыграют в Англии из-за защиты репутации Кейт Миддлтон
15:50, 22 апреля 2022
В Британии назвали причину отстранения россиян от Уимблдона Фото: pixabay.com
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Российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уиблдоне 2022 года из-за желания защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Отмечается, что Уимблдон опасался, что в случае участия россиян и белорусов связь Миддлтон с турниром может быть воспринята как поддержка российских и белорусских властей. Кроме того, в клубе были обеспокоены тем, что Миддлтон, возможно, пришлось бы вручать чемпионский трофей игроку из России.

О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Это решение раскритиковали ведущие теннисисты, в частности первая ракетка мира Новак Джокович и 18-кратная чемпионка турниров Большого шлема Мартина Навратилова.

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