08 сентября 2025 в 12:58

В MAX раскрыли, как борются с мошенническими аккаунтами

Пресс-служба MAX: аккаунты мошенников блокируются в мессенджере пожизненно

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мошеннические аккаунты в MAX блокируются пожизненно, сообщила NEWS.ru пресс-служба мессенджера. Там добавили, что Центр безопасности компании круглосуточно мониторит обращения пользователей. Отмечается, что в августе через кнопку «Пожаловаться» было направлено 27 тысяч заявок.

Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для обнаружения мошеннических аккаунтов применяются антифрод-технологии. Кроме того, осуществляется автоматическая проверка номеров.

Ранее стало известно, что в августе около 67 тысяч подозрительных аккаунтов подверглись блокировке в MAX. Специалисты также выявили и устранили более 13 тысяч вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки оказались попытки спам-рассылок.

До этого Кремль сообщил о создании официального канала президента России Владимира Путина в мессенджере MAX. Первый пост появился на платформе в понедельник, 8 сентября. Кремль поприветствовал россиян и выразил надежду, что публикации о деятельности лидера будет для них интересной.

