Сел за день? Вот почему новые смартфоны быстро разряжаются — и что делать

Сел за день? Вот почему новые смартфоны быстро разряжаются — и что делать

Покупка нового смартфона — всегда радость. Но часто она быстро сменяется разочарованием: аккумулятор садится гораздо быстрее, чем обещано в характеристиках.

Причина кроется в скрытых фоновых процессах, которые запускаются сразу после первого включения. В первые часы и даже дни устройство синхронизирует данные, индексирует файлы, устанавливает обновления и адаптируется под пользователя. Всё это — энергозатратно.

Но именно в этот момент важно не паниковать, а грамотно подстроить систему под свои нужды.

Что стоит сделать, чтобы продлить время работы смартфона с самого начала:

Снизьте яркость экрана. По умолчанию она часто выставлена на максимум — это удобно для витрины, но губительно для батареи. Уменьшите частоту обновления экрана. 120 Гц — красиво, но не всегда нужно. 60 Гц вполне достаточно для большинства задач. Ограничьте геолокацию. Отключите доступ к местоположению для приложений, которым он не критичен. Проверьте автозапуск. Некоторые программы стартуют при каждом включении и постоянно работают в фоне. Их можно отключить через настройки. Отключите визуальные эффекты. Анимации и плавные переходы красиво выглядят, но нагружают процессор. Настройте синхронизацию вручную. Автосинхронизация почты, облака и мессенджеров — один из главных пожирателей заряда. Удалите или отключите лишние предустановленные приложения, если не пользуетесь ими. Многие из них незаметно обновляются и передают данные.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Система энергопотребления смартфона подстраивается под ваш стиль использования примерно за 3–5 дней. После этого заряд начинает держаться дольше.

Именно грамотная настройка в первые дни помогает батарее раскрыть свой потенциал. А значит — смартфон прослужит дольше без подзарядки и будет работать в полную силу.

Психолог Александра Метальникова ранее посоветовала покупать развивающие книги будущим первоклассникам. Она предложила родителям почитать вместе с ребенком сказки или изучить азбуку.