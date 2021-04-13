Военный лётчик раскрыл особенности президентского самолёта

https://static.news.ru/photo/c880f6c4-9c44-11eb-824a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внутреннее оснащение нового самолёта для российского президента Владимира Путина претерпело значительные изменения по сравнению с моделями, летавшими пять — десять лет назад. Борт номер один — Ил-96-300ПУ оснащён сейчас радиолокационным, радиотехническим, оптико-электронным и визуальным контролем, рассказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

Прежде всего, как и было раньше, это радиолокационный контроль и радиотехнический. Ввели оптико-электронный контроль и визуальный: то есть у самолёта — распределённая система сил и средств наблюдения за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше, — сообщил в эфире телеканала «Звезда» Попов.

Он также отметил, что все системы президентского борта продублированы на случай возникновения нештатных ситуаций, некоторые — неоднократно. На этом самолёте стоят четыре двигателя, поэтому даже если два из них откажут, борт сможет набирать высоту, снижаться, маневрировать и продолжать полёт.

Даже на одном двигателе он может с плавным снижением пройти и 300, и 800 километров полёта, и прийти на аэродром и спокойно сесть, — уточнил Попов.

Лётчик считает, что главная заслуга в разработке борта номер один принадлежит отечественным конструкторам, а именно доктору технических наук и профессору Генриху Новожилову, который «стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолётов».

Как писал NEWS.ru, командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о том, что предпочитает есть Владимир Путин во время дальних перелётов. По его словам, меню готовится заранее, а все блюда уже в приготовленном виде передаются проводникам. На борту самолёта питание только разогревается. Если глава государства находится в командировке за границей, то бортовое питание перед обратным полётом готовят свежее в стране пребывания.

Иногда президент отказывается от предложенных блюд, объясняя это тем, что они однообразные. С напитками дело обстоит проще. Свой знаменитый термос президент берёт не только на ужин с лидерами других государств, но и в полёты. Как рассказал пилот, чай для Путина заваривают специальные люди, так как ему просто некогда этим заниматься.