https://static.news.ru/photo/ed26c9c4-d286-11e9-b38c-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о том, что предпочитает есть президент страны Владимир Путин во время дальних перелётов.

По его словам, меню готовится заранее, а все блюда уже в приготовленном виде передаются проводникам. На борту самолёта питание только разогревается. Если глава государства находится в командировке за границей, то бортовое питание перед обратным полётом готовят свежее в стране пребывания.

У нас два этажа на Ил-96 — кухня на первом этаже и прикреплённая к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать, — сказал Федорушкин НТВ.

При этом он подчеркнул, что иногда президент отказывается от предложенных блюд, объясняя это тем, что они однообразные.

С напитками дело обстоит проще. Свой знаменитый термос президент берёт не только на ужин с лидерами других государств, но и в полёты. Как рассказал пилот, чай для Путина заваривают специальные люди, так как ему просто некогда этим заниматься.

Ранее News.ru писал о том, что лётчик Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации во время полёта президента России Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург. В день вылета были неблагоприятные погодные условия и сильный боковой ветер. На высоте в шесть тысяч метров борт № 1 попал в зону турбулентности. Пилот рассказал, что самолёт начало мотать, «полностью выбило автопилот», а ход руля был ограничен на треть.