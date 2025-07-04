Раскрыта пенсия летчиков-испытателей в России Летчики-испытатели получают пенсию более 160 тысяч рублей в месяц

Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России составляет 163 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда. Отмечается, что этот показатель за год вырос примерно на 13 тысяч рублей.

При этом отмечается, что средняя пенсия работающих россиян этой категории составляет 151 034 рублей. У неработающих есть возможность получать до 167 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева получает пенсию в размере более 100 тысяч рублей. Только ее базовая выплата с учетом всех надбавок составляет около 90 тысяч. Также она имеет доплату от мэрии Москвы в 30 тысяч рублей за звание народной артистки.

В свою очередь пенсия 67-летнего народного артиста РФ Юрия Стоянова превышает 60 тысяч рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, актер имеет надбавку за звание и выслугу лет.

Тем временем актриса Татьяна Пилецкая пожаловалась, что не может пожить в удовольствие на пенсии, так как ей не хватает на это денег. По словам 96-летней артистки, она продолжает служить в театре «Балтийский дом», но не может позволить себе путешествовать.