В Telegram появилась новая функция удаления сообщений

https://static.news.ru/photo/a703006c-7644-11eb-9f91-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах появилась в мессенджере Telegram. Включать такую функцию в группах смогут только администраторы.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

Появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона, — говорится в сообщении.

Также теперь в группах не ограничивается количество участников. При автоматическом удалении сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Сервис работает над уже имеющейся рекламой. При этом на большинстве рынков создатели контента в мессенджере уже монетизируют его, продавая в своих каналах рекламные записи.