Дуров пообещал, что в Telegram не будет таргетированной рекламы

https://static.news.ru/photo/09bca990-6c79-11eb-8f01-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im

В чатах Telegram не будет рекламы, для таргетинга которой могут использоваться данные пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Мы считаем, что собирать личные данные пользователей для таргетинга, как это делают WhatsApp и Facebook, вообще аморально. Нам нравится подход, заботящийся о конфиденциальности сервисов, <...> которые осуществляют монетизацию без сбора информации о пользователей. Поэтому если мы введём рекламу на каналах, она будет контекстной, основанной на теме канала, а не таргетированной на основе каких-либо пользовательских данных, — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Сервис работает над уже имеющейся рекламой. При этом на большинстве рынков создатели контента в мессенджере уже монетизируют его, продавая в своих каналах рекламные записи. По словам Дурова, этот рынок является хаотичным, продвигающим навязчивую рекламу, что вызывает негативную реакцию у пользователей. Это ситуацию надо исправить, предложив владельцам каналов альтернативу с учётом конфиденциальности.

Дуров также пояснил, что пользователи смогут отказаться от рекламы. Вместе с тем он выразил мнение, что создание рекламного контента с учётом конфиденциальности юзеров может стать хорошим способом для владельцев каналов монетизировать свой труд.

Конечной целью команды Telegram, подчеркнул Дуров, является создание нового класса производителей контента, который был бы финансово устойчив и свободен в выборе стратегии, наиболее подходящей для подписчиков. Программист и бизнесмен напомнил, что социальные сети слишком долго эксплуатировали пользователей и авторов контента через скрупулёзный сбор данных и манипулятивные алгоритмы, теперь необходимо это исправить.

Ранее Павел Дуров отреагировал на сообщение, что созданный им мессенджер Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире. По его словам, секрет популярности кроется в последовательной работе над приложением, писал NEWS.ru.