В Подмосковье создадут уникального человекоподобного робота

https://static.news.ru/photo/bfead8e0-bc6f-11eb-bbfa-96000091f725_660.jpg Фото: mospolytech.ru

Компания DRUID robotics создаёт на площадке подмосковного ЦМИТ «Роболатория» уникального антропоморфного робота. Об этом «Радио 1» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Человекоподобная машина сможет обучать студентов принципам работы антропоморфных систем, отметили в Мининвесте. Робота можно будет применять в образовательной и банковской сферах, а также в гостиничном бизнесе.

Druid robotics уже принимает предварительные заказы на робота, первые поставки планируется осуществить в декабре 2021 года. Проект реализуется при поддержке Московского политеха, МГИМО, Государственного университета управления, «Лаборатории Касперского», Мининвеста Подмосковья и компании «Леруа Мерлен».

Глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что одинцовский ЦМИТ «Роболатория» показывает пример успешного развития центров молодёжного инновационного творчества. В этих учреждениях молодые люди получают теоретические знания и участвуют в полноценных коммерческих проектах.

Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что люди должны осваивать новые профессии, загодя готовясь к потере работы из-за роботизации. Предприниматель отметил, что совершенствование робототехники и искусственного интеллекта приведёт и к появлению новых рабочих мест.