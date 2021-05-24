В Подмосковье создадут уникального человекоподобного робота

Компания DRUID robotics создаёт на площадке подмосковного ЦМИТ «Роболатория» уникального антропоморфного робота. Об этом «Радио 1» рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Человекоподобная машина сможет обучать студентов принципам работы антропоморфных систем,
Druid robotics уже принимает предварительные заказы на робота, первые поставки планируется осуществить в декабре 2021 года. Проект реализуется при поддержке Московского политеха, МГИМО, Государственного университета управления, «Лаборатории Касперского», Мининвеста Подмосковья и компании «Леруа Мерлен».
Глава Мининвеста Екатерина Зиновьева заявила, что одинцовский ЦМИТ «Роболатория» показывает пример успешного развития центров молодёжного инновационного творчества. В этих учреждениях молодые люди получают теоретические знания и участвуют в полноценных коммерческих проектах.
Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что люди должны осваивать новые профессии, загодя готовясь к потере работы из-за роботизации. Предприниматель отметил, что совершенствование робототехники и искусственного интеллекта приведёт и к появлению новых рабочих мест.