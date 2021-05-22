Греф призвал готовиться к потере работы из-за роботов

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Председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что люди должны осваивать новые профессии, загодя готовясь к потере работы из-за роботизации. Темы развития технологий предприниматель коснулся в ходе форума «Новое знание», передаёт «Интерфакс».

Греф отметил , что совершенствование робототехники и искусственного интеллекта приведёт и к появлению новых рабочих мест. Однако связанные с потерей работы опасения остаются актуальными, признал председатель правления «Сбера». При этом он напомнил, что с подобной ситуацией люди уже сталкивались.

Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтёры и прочие? — задал риторический вопрос Греф.

По оценке председателя правления «Сбера», 250 млн человек лишатся работы когда будет «разрешено пятое поколение самоуправляемых машин».

За 10 лет до этого нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься, — развил мысль Греф.

Он призвал государственные органы и крупные корпорации создавать условия для переобучения кадров. Греф также отметил важность профессиональной подготовки в онлайн-режиме.

Онлайн обучение профессиональное, оно будет очень эффективным. Оно уже сейчас очень эффективно. И нужно создавать все эти возможности. И поэтому мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает. Но вы правы в том, что структурно — это другие рабочие места. И как мне кажется, рутинная работа не очень интересна. Человек достоин того, чтобы заниматься творческим трудом, — заключил глава «Сбера».

Ранее стало известно, что численность сотрудников «Сбера» снизилась на 7,4 тысячи человек за первый квартал 2021 года. При этом количество служащих, занятых в сфере нефинансовых сервисов, выросло.