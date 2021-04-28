«Сбер» сократил в первом квартале 7400 сотрудников

https://static.news.ru/photo/ae9a5ae0-a8e5-11eb-bdad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Численность сотрудников «Сбера» снизилась на 7,4 тысячи человек за первый квартал 2021 года. При этом количество служащих, занятых в сфере нефинансовых сервисов, выросло. Об этом говорится в отчётности банка.

По итогам 2020 года численность сотрудников составляла 285 555 человек, по итогам первого квартала 2021 года она снизилась до 278 200 человек, — говорится в отчёте компании.

Президент «Сбера» Герман Греф ранее говорил, что численность сотрудников банка будет снижаться из-за внедрения новых технологий и роботизации процессов.

Ранее акционеры «Сбера» на годовом заочном собрании утвердили рекордные дивиденды за прошлый год в размере 422,4 млрд рублей, или 55,9% от прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).

Половина от всей суммы дивидендов (211,2 млрд рублей) поступит в Фонд национального благосостояния, так как контрольный пакет акций «Сбера» находится у правительства. Согласно последним данным, доля нерезидентов в капитале банка составляет 43,5%, доля юрлиц-резидентов — 2,27%, доля частных инвесторов — 4,23%.