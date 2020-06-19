Сеть «Билайн» работает со сбоями

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Исследователи из Awake Security обнаружили более 70 млн вредоносных расширений для бразуера Google Chrome. В общей сложности пользователи загрузили их 32 млн раз.

По словам экспертов, технологическая индустрия не спобосна обеспечить защиту браузеров, несмотря на то что пользователи используют их для просмотра электронной почты, бухгалтерии и других важных функций. Обнаруженные расширения получали доступ...