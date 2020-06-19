Сеть «Билайн» работает со сбоями

Абоненты «Билайна» со всей России сообщают о проблемах в работе сети. Большинство пользователей (34%) жалуются на отсутствие доступа к мобильному Интернету.
Ещё 33% россиян говорят о сбое в работе мобильной связи. 23% пользователей не удаётся воспользоваться проводным Интернетом,
Больше всего жалоб на сбои поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Красноярска, Омска, Барнаула, Владивостока, Кемерово и Томска.
15 июня, как писал NEWS.ru, глобальный сбой произошёл в работе социальной сети Instagram. О проблемах сообщили пользователи в нескольких странах — США, Великобритании, Индонезии, Испании, Португалии и Италии. Почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Ещё 37% пользователей не могли получить доступ в личный аккаунт.
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