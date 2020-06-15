Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе Instagram

Глобальный сбой произошёл в работе социальной сети Instagram. О проблемах сообщили пользователи в нескольких странах — США, Великобритании, Индонезии, Испании, Португалии и Италии.
Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России,
Почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Ещё 37% пользователей не могли подучить доступ в личный аккаунт.
По данным издания, большей частью проблема коснулась приложения на смартфонах с операционной системой Android. Однако 15% юзеров высказывали нарекания на работу веб-версии Instagram.
Предыдущий сбой в Instagram произошёл 11 июня. Тогда у людей также были проблемы с просмотром ленты новостей, доступом в свой аккаунт и просмотром историй.
В тот же день, как писал NEWS.ru, нестабильно работали и онлайн-сервисы Сбербанка. Клиенты не могли войти в систему и осуществить денежные переводы.
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