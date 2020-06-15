Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе Instagram

https://static.news.ru/photo/adc93cb8-af25-11ea-93bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глобальный сбой произошёл в работе социальной сети Instagram. О проблемах сообщили пользователи в нескольких странах — США, Великобритании, Индонезии, Испании, Португалии и Италии.

Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, передаёт РБК со ссылкой на жалобы пользователей в Twitter и на данные интернет-портала Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Ещё 37% пользователей не могли подучить доступ в личный аккаунт.

По данным издания, большей частью проблема коснулась приложения на смартфонах с операционной системой Android. Однако 15% юзеров высказывали нарекания на работу веб-версии Instagram.

Предыдущий сбой в Instagram произошёл 11 июня. Тогда у людей также были проблемы с просмотром ленты новостей, доступом в свой аккаунт и просмотром историй.

В тот же день, как писал NEWS.ru, нестабильно работали и онлайн-сервисы Сбербанка. Клиенты не могли войти в систему и осуществить денежные переводы.