Сбербанк России разрабатывает собственную платформу для мультимедийных систем автомобилей. К работе над проектом привлекли почти всю бывшую команду «Яндекс.Авто».
Как
Также отмечается, что с декабря 2019 года гендиректором входящей в Сбербанк SberDigitalAuto является бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский.
Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью Сбербанка. Согласно подсчётам кредитной организации, только в 2020 году внедрение ИИ может принести доход в сумме 60 млрд рублей, а развитие технологии потребует 150 млрд рублей инвестиций. До 2024 года банк может заработать на технологии почти 450 млрд рублей.
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