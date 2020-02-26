https://static.news.ru/photo/c0116916-58b0-11ea-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Сбербанк России разрабатывает собственную платформу для мультимедийных систем автомобилей. К работе над проектом привлекли почти всю бывшую команду «Яндекс.Авто».

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, предположительно, проект Сбербанка станет агрегатором сервисов для владельцев автомобилей. Ожидается, что мультимедийная платформа для автомобилей будет оснащена системой голосового помощника. Платформа должна стать частью экосистемы Сбербанка, для её развития банк намерен заключать партнёрства и инвестировать в картографические сервисы и музыкальные приложения.

Также отмечается, что с декабря 2019 года гендиректором входящей в Сбербанк SberDigitalAuto является бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский.

Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью Сбербанка. Согласно подсчётам кредитной организации, только в 2020 году внедрение ИИ может принести доход в сумме 60 млрд рублей, а развитие технологии потребует 150 млрд рублей инвестиций. До 2024 года банк может заработать на технологии почти 450 млрд рублей.