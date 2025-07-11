Пользователи Steam пожаловались на сбои

Игровая платформа Steam стала недоступна для миллионов пользователей по всему миру, включая Россию, сообщил сервис Downdetector. Основной пик сбоев пришелся на вечер, при этом доля жалоб достигла 75%.

Проблемы затронули как официальный сайт, так и приложение Steam. Пользователи не могут открыть сайт, войти в аккаунт, загрузить приложение и подключиться к игровым серверам. Чаще всего возникают проблемы с авторизацией, загрузкой личного кабинета и запуском клиента. Многие также не могут открыть сервис в браузере.

Ранее российские пользователи МТС столкнулись с серьезными перебоями в работе оператора связи. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб составило 317 за час к 10:05 по московскому времени. Число сообщений о перебоях за сутки превысило 3450.

До этого сообщалось, что россияне пожаловались на массовые сбои в работе сотовых операторов Yota и Tele2. Наибольшие проблемы испытывали жители Москвы. При этом Downdetector также фиксировал жалобы на работу «Ростелекома», «Дом.ру» и ТТК.