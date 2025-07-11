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11 июля 2025 в 02:18

Пользователи Steam пожаловались на сбои

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игровая платформа Steam стала недоступна для миллионов пользователей по всему миру, включая Россию, сообщил сервис Downdetector. Основной пик сбоев пришелся на вечер, при этом доля жалоб достигла 75%.

Проблемы затронули как официальный сайт, так и приложение Steam. Пользователи не могут открыть сайт, войти в аккаунт, загрузить приложение и подключиться к игровым серверам. Чаще всего возникают проблемы с авторизацией, загрузкой личного кабинета и запуском клиента. Многие также не могут открыть сервис в браузере.

Ранее российские пользователи МТС столкнулись с серьезными перебоями в работе оператора связи. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб составило 317 за час к 10:05 по московскому времени. Число сообщений о перебоях за сутки превысило 3450.

До этого сообщалось, что россияне пожаловались на массовые сбои в работе сотовых операторов Yota и Tele2. Наибольшие проблемы испытывали жители Москвы. При этом Downdetector также фиксировал жалобы на работу «Ростелекома», «Дом.ру» и ТТК.

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