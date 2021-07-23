Обученный «Сбером» ИИ впервые написал программу

Нейросеть ruGPT-3, обученная сотрудниками «дочки» компании Сбербанка Sber AI, самостоятельно написала программу на языках С++ и Java. ПО стало первым в России, созданным искусственным интеллектом (ИИ).

ПО получило название Artificial Vision («Искусственное зрение»). Оно стало частью программного комплекса, разработанного Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект).

Artificial Vision зарегистрировали в Роспатенте. Дополнительно она внесли в Реестр программ для ЭВМ — ей присвоили номер 2021661571. Языки С++ и Java, наравне с Python, С и C#, входят в топ-5 самых популярных языков программирования на планете по версии Tiobe. ПО весит 1,7 МБ. Созданный продукт способен имитировать зрение человека — сопоставляет пиксели изображения нейронам «сетчатки» искусственного глаза.

Накануне стало известно, что искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 5% работ, указано в паспорте стратегии цифровой трансформации образования.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году рынок интернет-торговли в стране показал бурный рост в 60%. Показатель увеличился до 3,2 трлн рублей.