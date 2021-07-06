Мишустин заявил о бурном всплеске в интернет-торговле

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году рынок интернет-торговли в стране показал бурный рост в 60%. Об этом сообщает «Коммерсант».
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Он добавил, что медики используют алгоритмы искусственного интеллекта, а для разработки вакцин были задействованы суперкомпьютеры. Кроме того, Мишустин отметил, что на удалённый режим работы перешли около 45% всех предприятий, появились информационные платформы для связи производителей и потребителей.
Ранее «Почта России» инициировала развитие интернет-торговли. Так, генеральный директор Максим Акимов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции.