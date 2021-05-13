«Почта России» инициировала развитие интернет-торговли

https://static.news.ru/photo/f03e8d2e-b4a5-11eb-98c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции. Об этом сообщает РБК.

Как уточняется, орган будет разрабатывать решения по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники интернет-торговли: одностороннее изменение договора, необходимость постоянного снижения цен и проведения акций для продвижения товаров; невозможность проверить достоверность некоторых документов и многое другое. Речь идёт в том числе о барьерах в законодательной сфере.

Появление комиссии должно помочь развиваться в области интернет-торговли компаниям малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Отмечается, что «Почта России» готова участвовать в работе структуры, также к деятельности хотят привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов и продавцов.

В Минпромторге сообщили, что обращение поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.

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