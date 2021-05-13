«Почта России» инициировала развитие интернет-торговли

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с предложением создать при министерстве комитет или комиссию по развитию электронной коммерции. Об этом сообщает РБК.
Как уточняется, орган будет
Появление комиссии должно помочь развиваться в области интернет-торговли компаниям малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Отмечается, что «Почта России» готова участвовать в работе структуры, также к деятельности хотят привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов и продавцов.
В Минпромторге сообщили, что обращение поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.
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