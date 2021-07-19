Проверку уроков у школьников доверят искусственному интеллекту

Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50 процентами работ, указано в паспорте стратегии цифровой трансформации образования.
В нём Министерство просвещения РФ
Для решения задач будет созданы цифровые сервисы: «Библиотека цифрового
образовательного контента», «Цифровой помощник ученика», «Цифровое портфолио ученика», «Цифровой помощник родителей», «Цифровой помощник учителя», «Система управления в образовательной организации».
Ранее Министерство просвещения РФ утвердило новые федеральные государственные образовательные стандарты.