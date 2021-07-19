Проверку уроков у школьников доверят искусственному интеллекту

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Искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50 процентами работ, указано в паспорте стратегии цифровой трансформации образования.

В нём Министерство просвещения РФ оформило основные задачи в сфере школьного образования. Необходимо создать возможности осваивать образовательные программы вне зависимости от обстоятельств; создать единое цифровое образовательное пространство; сформировать рекомендации по индивидуальному образованию; перейти к электронному документообороту во всей системе образования и сформировать цифровые портфолио учеников.

Для решения задач будет созданы цифровые сервисы: «Библиотека цифрового

образовательного контента», «Цифровой помощник ученика», «Цифровое портфолио ученика», «Цифровой помощник родителей», «Цифровой помощник учителя», «Система управления в образовательной организации».

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило новые федеральные государственные образовательные стандарты.