https://static.news.ru/photo/2579c50c-dd0d-11e9-a8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR/twitter.com

Робот «Фёдор» может вернуться на МКС в будущем. Вскоре разработчики решат, есть ли смысл в его переоснащении или лучше создать нового андроида.

Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаём новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать, — сказал «Интерфаксу» глава компании-разработчика «Андроидная Техника» Евгений Дудоров.

По его словам, через одну–две недели пройдёт встреча, на которой будет обобщён опыт использования робота в космосе и принято решение по дальнейшей судьбе проекта.

«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Он в полном объёме выполнил программу лётных испытаний, в частности, поработал на борту МКС дрелью, писал News.ru.