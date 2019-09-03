https://static.news.ru/photo/9958970a-ce6c-11e9-8a11-fa163e074e61_660.jpg Робот «Фёдор» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Появилось видео очередного эксперимента, который провели на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов с антропоморфным роботом.

Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности, — написано под роликом на странице робота в Twitter.

На кадрах видно, как «Фёдор» включает электродрель без сверла, а затем пытается протереть руки полотенцем.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) September 3, 2019

Как писал News.ru, Овчинин с трудом включил электропитание робота «Фёдора» на борту МКС. Во время переговоров со специалистами Центра управления полётами (ЦУП) член экипажа станции хотел ударить неработающего андроида инструментом.