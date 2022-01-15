Эксперты выявили тысячи уязвимостей в сетях госучреждений и компаний РФ

Десятки тысяч опасных уязвимостей выявлены при сканировании сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений и компаний РФ. Проверялись сети 15 тысяч учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний, говорится в исследовании российской компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies, сообщает РИА Новости.

В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах, — отмечается в сообщении.

Эксперты считают «крайне опасными» более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. В Positive Technologiesя указали, что именно такие уязвимости либо используются при кибератаках, либо будут использованы в ближайшее время. Их необходимо устранить в первую очередь.

По словам аналитика Positive Technologies Яны Юраковой, на важность устранения уязвимости влияют две группы факторов: её значимость и доступность для хакеров, а также степень опасности самой уязвимости, то есть вероятность того, что киберпреступники ею воспользуются.

Нередко специалисты по безопасности забывают про первую группу факторов и руководствуются только второй, — подчеркнула аналитик.

Ранее стало известно, что шестинедельные учения по борьбе с кибератаками начались в странах Евросоюза 14 января. В частности, целью мероприятий является определение степени готовности государств к значительному кризису в киберсфере. Это касается в первую очередь области мониторинга и нахождения источника угрозы, противодействия атаке с устранением её последствий.