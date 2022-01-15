В ЕС начались учения по борьбе с кибератаками

Шестинедельные учения по борьбе с кибератаками начались в странах Евросоюза в пятницу, сообщает Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы. В частности, целью мероприятий является определение степени готовности государств к значительному кризису в киберсфере. Оно касается в первую очередь области мониторинга и нахождения источника угрозы, противодействия атаке с последующим устранением её последствий.



Как отмечается в документах, страны Евросоюза тесно взаимодействуют друг с другом в цифровом пространстве, в связи с этим потенциальный взлом, произошедший в одной стране, может сделать уязвимыми и другие. Данные мероприятия призваны помочь государствам наладить сотрудничество для борьбы с хакерскими атаками. Как ранее писало агентство, в ходе учений специалистам стран необходимо будет организовать совместно информирование общественности и подготовить дипответ на кибератаку.

В качестве примера для отработки навыков в ходе учений на фиктивную финскую энергетическую компанию будет организована симуляция кибератаки.

Учения стартовали в тот же день, когда произошла кибератака на украинские сайты органов власти. Тогда хакеры взломали 70 порталов, среди них были сайты кабинета министров, профильных министерств и других ведомств. На их страницах появился призыв «бояться и ждать худшего» на украинском, русском и польском языках.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обвинило Россию в хакерских атаках на госсайты страны. В ведомстве назвали массовый сбой в работе интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев на фоне неудачных переговоров РФ с США и НАТО».