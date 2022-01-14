Украинский Минкульт обвинил Россию в хакерских атаках на госсайты страны

Пресс-служба Министерства и информационной политики Украины обвинила Россию в хакерских атаках на государственные сайты страны. Министерство назвало массовый сбой в работ интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев, на фоне неудачных переговоров России с США и НАТО».

По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания считать, что атака была осуществлена Российской Федерацией… Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение, — говорится в сообщении сайте Министерства.

Неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 14 января, заявило, что российские спецслужбы планируют совершить ряд военных провокаций против своих же военнослужащих. Впоследствии в нападениях Москва якобы обвинит Киев. Распоряжения поступают «в военные подразделения страны-агрессора и её сателлитов».