Украина заявила, что российские спецслужбы готовят военные провокации

Главное управление разведки минобороны Украины в пятницу, 14 января, заявило, что российские спецслужбы планируют совершить ряд военных провокации, чтобы обвинить в этом Киев, информация об этом опубликована на странице ведомства в Facebook. Никаких доказательств украинская сторона не предоставила.

По информации военной разведки Украины, 13 января в 3 ОМСБр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу указано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасна, — указано в сообщении.

Ранее американские СМИ сообщили, что ЦРУ занимается подготовкой элитных украинских войск и другого разведывательного персонала в США в рамках специальной секретной программы. Как сообщается, программа была создана ещё в 2015 году и скоро может «сыграть решающую роль на восточной границе Украины».

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий. Он подчеркнул, что если представители Альянса отправятся в Донбасс, это приведёт к прямому столкновению русских людей и военных НАТО.

Лавров сообщил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США и Великобритании, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение для Киева перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе.