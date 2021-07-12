ЦРУ обвинили в подготовке украинских спецподразделений в США

ЦРУ занимается подготовкой элитных украинских войск и другого разведывательного персонала в США в рамках специальной секретной программы, сообщает Yahoo! News со ссылкой на бывших сотрудников разведслужб и представителей органов национальной безопасности. По их словам, программа была создана ещё в 2015 году и скоро может «сыграть решающую роль на восточной границе Украины».

Секретная программа под руководством военизированных формирований, работающих в управлении наземных операций ЦРУ, была создана администрацией Барака Обамы после вторжения России на Украину и аннексии Крыма в 2014 году. <...> Многонедельная программа ЦРУ в США включает обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, различным тактикам, разведывательным методикам и другим навыкам, — говорится в сообщении.

Представители США опровергают информацию о своём участии в подготовке украинских войск.

Предположения о том, что мы готовим вооружённое повстанческое движение на Украине, просто ложны, — заявила представитель ЦРУ Тэмми Торп.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов разрабатывают план по поставкам на Украину нового оружия, а именно противокорабельных ракет, средств ПВО и комплексов Javelin. США продолжают милитаризировать регион на случай начала войны между Москвой и Киевом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с уставом ООН, а также вправе попросить помощи для этого. Генсек Альянса не видит, как это может угрожать России, «которая является агрессором в этом конфликте».

Глава Альянса пояснил, что решимость Альянса поддерживать Киев обусловлена наблюдаемым «большим скоплением сил» на российской территории вдоль украинской границы.