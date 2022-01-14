Столтенберг: в НАТО готовы дать Украине поддержку, но не защиту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил итальянской газете La Repubblica, что Североатлантический альянс будет готов поддержать Украину в случае эскалации противостояния с Россией, поскольку она является ценным партнёром НАТО. Однако обязательства военно-политического блока по защите государств относятся только к странам, входящим в его состав.

Украина — очень ценный партнёр. Мы помогаем ей с её фундаментальным правом на самооборону. <...> Но Киев не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только для союзников, — пояснил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО выступил против предложения России к Альянсу отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности союзников или права народа решать свою судьбу.

Столтенберг подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН, а также вправе попросить помощи для этого. Генсек Альянса не видит, как это может угрожать России, «которая является агрессором в этом конфликте».

Глава НАТО также пояснил, что решимость Альянса поддерживать Киев обусловлена наблюдаемым «большим скоплением сил» на российской территории вдоль украинской границы.