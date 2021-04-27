США будут поставлять на Украину новое оружие

https://static.news.ru/photo/91f989e8-a7e5-11eb-8a4c-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Власти Соединённых Штатов разрабатывают план по поставкам на Украину нового оружия, а именно противокорабельных ракет, средств ПВО и комплексов Javelin. США продолжают милитаризировать регион на случай начала войны между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию западных СМИ.

Представители НАТО уже достаточно ясно заявили, что не станут воевать с РФ и отправлять в Донбасс военные подразделения. Но несмотря на это, Запад продолжает оказывать Украине материально-техническую поддержку. В окопах ВСУ регулярно оказываются замеченными иностранные военные специалисты, американские (и не только) беспилотники курсируют возле линии соприкосновения и над Чёрным морем. Самолёты Альянса постоянно приземляются на Украине с неопознанными грузами.

В комитете по иностранным делам сената США приняли закон, согласно которому военная помощь Киеву увеличивается до 300 миллионов долларов. На эти средства будет закупаться оружие на случай войны. Об этом на своих страницах в социальных сетях заявляла посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова. Украина получит от США средства ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты, оперативно-тактические ударные комплексы. Соответствующие сведения обнародовали в The Wall Street Journal. Однако конкретные вооружения, готовящиеся к поставке, пока не называются.

Очевидно, пишет РИА Новости, что наиболее сложное оружие будут разворачивать и настраивать западные специалисты — украинских военнослужащих к этому пока не готовят. Значит, небольшой контингент войск Альянса всё-таки примет участие в потенциальном вооружённом конфликте на стороне ВСУ.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, после того как часть территорий Донецкой и Луганской областей отказались признавать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.

Ранее власти Украины направили запрос Германии с просьбой поставить вооружения «для защиты черноморского побережья» от вторжения. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники. Как отмечает издание, эти вооружения включают в себя системы ПРО, средства по разминированию и корветы.