Лавров предупредил о возможном столкновении русских граждан Украины и НАТО

Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что если представители Альянса отправятся в Донбасс, это приведёт к прямому столкновению русских людей и военных НАТО.

Мы категорически не приемлем прямо на наших границах Североатлантического альянса. Тем более с учётом того курса, который проводит руководство Украины, прошлое и нынешнее. Это красная линия по настоящему. И они это знают, — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, на Украине находятся сотни военнослужащих США и Великобритании, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение для Киева перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе. По мнению Москвы, это неприемлемо.

Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия, — резюмировал глава МИД РФ.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НAТО, и в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего CССР.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Глава МИД сообщил, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности.