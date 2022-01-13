Хакеры разместили на сайте Минобразования Украины угрожающее сообщение

Неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены.

Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), за Галицию, за Полесье и за исторические земли, — говорится в тексте.

Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Ранее сообщалось, что в конце декабря сайты органов власти Дагестана подверглись DDoS-атаке. Хакеры разместили на них многочисленные сообщения с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.

Согласно данным Международной полицейской ассоциации, в России в 2021 году киберпреступники нанесли ущерба на сумму в 90 млрд рублей, что на 20 млрд больше, чем за предыдущий год. По мнению экспертов, с каждым годом размер ущерба будет только расти.