Хакеры нелестно высказались о Путине на сайтах ведомств Дагестана

На сайтах государственных органов Дагестана появились многочисленные сообщения с обвинениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Власти республики заявили, что порталы органов власти подверглись DDoS-атаке.

Тексты с упоминанием главы государства, которые киберпреступники внесли на веб-ресурсы республики, появились на сайтах комитета по госзакупкам, Министерства цифрового развития, Минприроды, Минцифры, Минтранса и других ведомств Дагестана.

Сайты органов исполнительной власти Республики Дагестан подверглись DDoS-атаке. В настоящее время Министерством цифрового развития Республики Дагестана проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов, — передаёт собеседник ТАСС.

В данный момент на сайтах, подвергнутым хакерской атаке, проводятся технические работы, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу веб-ресурсов.

Ранее руководитель секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов заявил, что в России в 2021 году киберпреступники нанесли ущерба на сумму в 90 млрд рублей, что на 20 млрд больше, чем за предыдущий год. Эксперт считает, что с каждым годом эта сумма будет только расти.