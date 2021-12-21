Эксперт подсчитал ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году

В России в 2021 году ущерб от киберпреступлений оценивается в 90 млрд рублей. Годом ранее эта цифра составила 70 млрд рублей. Об этом сообщил РИА Новости руководитель секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

По оценке Жданова, в 2021 году ущерб только от телефонных мошенничеств составил 45 млрд рублей.

Общий ущерб от киберпреступности оценивается в пределах 90 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2020 году ущерб от киберпреступлений оценивался в районе 70 миллиардов рублей, — сказал эксперт.

По его мнению, в 2022 году будет наблюдаться устойчивая положительная динамика роста преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Жданов также отметил, что международные экспертные сообщества полагают, что к 2025 году ущерб от киберпреступлений будет составлять порядка $10,5 трлн ежегодно.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка MoneyTaker смогла успешно атаковать российский банк через автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР) впервые с 2018 года. У банка украли более полумиллиарда рублей.