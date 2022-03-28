Экономист предрёк развитие серого рынка техники в России

Объём серого рынка техники в России вырастет после того, как компании Apple и Samsung приостановили поставку продуктов, сообщил экономист Евгений Надоршин изданию Lenta.ru. Серый рынок был и до этого, отметил он. Сейчас просто станет больше поставок не через официальные каналы.

Официальный рынок поставок станет значительно меньше, неофициальных — значительно больше. При этом покупательная способность россиян, очевидно, упадет. Также техники на рынках станет существенно меньше, а предлагаемая продукция — дешевле. Имею в виду не дешевле в цене, а дешевле — менее качественными станут сами линейки, — сказал Надоршин.

Он предположил, что часть официальных производителей останутся в России или вернутся. Дефицит же во многом обусловлен проблемами с перевозкой: компаниям проще поставлять товар в другие страны, объяснил Надоршин.

Ранее источник в Samsung сообщил, что компания в скором времени возобновит работу в России. Представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связана с логистическими проблемами, а не с санкциями.

По данным РБК, запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два-три месяца. Для решения проблемы производители пытаются выстроить новые логистические цепочки, а власти планируют разрешить параллельный импорт.