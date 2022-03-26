Стало известно, на сколько хватит запасов продукции Apple и Samsung в РФ

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два-три месяца, пишет РБК. Для решения проблемы производители пытаются выстроить новые логистические цепочки, а власти планируют разрешить параллельный импорт.

По данным МТС, Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов по итогам 2021 года с долей 32,1%. На втором месте расположилась китайская Xiaomi (29,1%), на третьем — компания Apple. Один из источников заявил агентству, что приостановка поставок Samsung в Россию приведёт к тому, что её потеснят китайские бренды. Однако сложности наблюдаются и с доставкой продукции китайских брендов, что связано как с логистикой, так и валютными колебаниями. По прогнозу аналитиков из Citigroup, поставки смартфонов Xiaomi в 2022 году могут сократиться на три миллиона.

Гендиректор компании — поставщика электроники «Марвел-Дистрибуция» Алексей Мельников заявил, что у большинства европейских брендов бытовой техники есть производство на территории России и экспортируют в страну только запчасти. По этой причине говорить о существенном ущербе от санкций ЕС не приходится.

В свою очередь руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин отметил, что ограничения на поставку в Россию коснутся в том числе реэкспорта товаров — импорта продукции с территории Европы, произведённой в других странах.

Среди возможных вариантов решения проблемы правительство рассматривает возможность легализации параллельного импорта, который позволит ввозить не изготовляемые в России потребительские товары без разрешения правообладателя. Соответствующий проект постановления уже подготовила Федеральная антимонопольная служба.

Представитель Минпромторга подтвердил существование проекта постановления об отмене ответственности для параллельного импорта продукции по определённой номенклатуре. Он подчеркнул, что параллельный импорт не должен означать легализацию контрафакта, речь идёт о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Ранее источник в Samsung сообщил, что компания в скором времени возобновит работу в России. Представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связана с логистическими проблемами, а не с санкциями.