РИА Новости: Samsung в ближайшее время возобновит работу в России
Никита Чайка
Никита Чайка
10:49, 05 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Samsung в скором времени возобновит работу в России, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник внутри компании. Представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связана с логистическими проблемами, а не с санкциями. Сервисное обслуживание клиентов в РФ производится в полном объёме.
В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания — оно производится в полном объёме, — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, компания не прекращала поддерживать сервисы и приложения.
Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что корейская компания Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию. Причиной этого решения были названы «нынешние геополитических события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснулись всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.