РИА Новости: Samsung в ближайшее время возобновит работу в России

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Американское агентство Bloomberg сообщило, что корейская компания Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию. Причиной этого решения называются «нынешние геополитических события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснутся всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.

При этом конкретный срок ограничительных мер не называется. В настоящее время несколько десятков зарубежных компания заявили об уходе с российского рынка, включая BMW, Mercedes-Benz, Apple, Microsoft, Boeing, Airbus и другие....