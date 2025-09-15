Ветеран ЦСКА назвал слабым бывшего игрока команды

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru назвал футболиста «Ростова» Константина Кучаева «слабеньким» игроком. Он также выразил мнение, что команде подобного уровня игрок идеально подходит.

Нисколько не обидно, что в свое время отпустили Кучаева. Не имеет значения, кто забил победный мяч. Кто ошибся, тот и виноват. Кучаев — слабенький игрок. Он не для команды, которая борется за призовое место. Он сейчас уже король: вот, меня в свое время недооценили, а я им забил. Но это все не так. Для ЦСКА он слаб, а вот для «Ростова» — в самый раз, — заявил Пономарев.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В период с 2017 по 2023 год он провел за команду 111 встреч и забил восемь мячей.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА проиграл «Ростову». Встреча проходила на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу дончан. Единственный мяч забил Кучаев на восьмой минуте. По ходу встречи красные карточки получили игроки ЦСКА Милан Гайич и Матеус Алвес.

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что на команду повлияла пауза. Он также считает, что тренер Фабио Челестини очень много хвалит своих игроков и у них начинает «кружиться голова».