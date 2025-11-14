Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 05:55

Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол

ФИФА номинировала гол нападающего ЦСКА Алеррандро на премию Пушкаша

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нападающий московского ЦСКА Алеррандро вошел в число претендентов на престижную награду ФИФА имени Ференца Пушкаша, сообщили на сайте организации. Речь идет о премии за самый зрелищный гол, забитый в мировом футболе.

Номинированный гол был совершен футболистом 19 августа 2024 года в матче против бразильского «Крузейро». Алеррандро исполнил эффектный удар через себя, выступая в то время за «Виторию».

Всего в конкурсный список вошли одиннадцать претендентов, включая испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Победитель будет определен по итогам голосования за лучшие голы, забитые в период с августа 2024 по август 2025 года.

Ранее российская футбольная сборная улучшила свою позицию в мировом рейтинге ФИФА, свидетельствуют обновленные данные на сайте организации. Команда поднялась с 33-го на 30-е место, набрав 1530,95 балла.

До этого агент ФИФА Мезмуредавит Деста заявил, что матч сборных России и США можно провести на стадионе ЧМ. По его словам, неважно, какой это будет город — Нью-Йорк, Даллас, Атланта или Лос-Анджелес. Проблем с организацией или запретами не будет, подчеркнул Деста.

футболисты
ФИФА
награды
ЦСКА
