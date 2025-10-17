Сборная России обновила позицию в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная улучшила свою позицию в мировом рейтинге ФИФА, свидетельствуют обновленные данные на сайте организации. Команда поднялась с 33-го на 30-е место, набрав 1530,95 балла.

Такой прогресс стал следствием двух побед в товарищеских матчах во время октябрьского окна для игр сборных. Сначала российские футболисты одолели команду Ирана со счетом 2:1, а затем уверенно победили сборную Боливии 3:0.

Возглавила рейтинг сборная Испании, набравшая 1880,76 балла. Второе место заняла аргентинская команда, поднявшаяся с третьей позиции, а замкнула тройку лидеров сборная Франции, опустившаяся со второго места. Следующее обновление рейтинга Международная федерация футбола планирует опубликовать 21 ноября.

Ранее агент ФИФА Мезмуредавит Деста заявил, что матч сборных России и США можно провести на стадионе ЧМ. По его словам, неважно, какой это будет город — Нью-Йорк, Даллас, Атланта или Лос-Анджелес. Проблем с организацией или запретами от ФИФА не будет, подчеркнул Деста.