В Сети опубликовано видео лучших моментов турнира UFC 250 в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 250. Он стал пятым соревнованием промоушена после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
YouTube-канал UFC Russia
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что UFC намерена в ближайшее время провести целую серию турниров в Абу-Даби. Для этих целей промоушен арендовал целый остров. Выбор места обусловлен тем, что в Арабских Эмиратах действуют не такие жёсткие меры карантина, как в США или других странах мира. Все прибывающие проходят тест на COVID-19 и находятся на самоизоляции, пока не получат его результаты. Первый турнир на острове состоится 27 июня. UFC планирует проводить там шоу как минимум до конца июля.
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