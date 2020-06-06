В Сети опубликовано видео лучших моментов турнира UFC 250 в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/c12e4764-a8a7-11ea-b4b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ufcrussia

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 250. Он стал пятым соревнованием промоушена после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

YouTube-канал UFC Russia опубликовал видео с лучшими моментами состязания. В частности, нокаутирующий удар Шона О’Мэлли, концовка встречи Коди Гарбрандт — Рафаэль Ассунсао и самые яркие эпизоды мейн-ивента.

Как пишет РБК, главным поединком 6 июня стала встреча чемпионки организации в двух весовых категориях бразильянки Аманды Нуньес и канадки Фелиции Спенсер. Матч длился все пять раундов. Единогласным решением судей победа была отдана Нуньес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что UFC намерена в ближайшее время провести целую серию турниров в Абу-Даби. Для этих целей промоушен арендовал целый остров. Выбор места обусловлен тем, что в Арабских Эмиратах действуют не такие жёсткие меры карантина, как в США или других странах мира. Все прибывающие проходят тест на COVID-19 и находятся на самоизоляции, пока не получат его результаты. Первый турнир на острове состоится 27 июня. UFC планирует проводить там шоу как минимум до конца июля.