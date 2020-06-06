UFC арендовала для боёв остров в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/f103622c-a892-11ea-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

UFC намерена в ближайшее время провести целую серию турниров в Абу-Даби. Для этих целей промоушен арендовал целый остров.

Как сообщает Globo Esporte, выбор места обусловлен тем, что в Арабских Эмиратах действуют не такие жёсткие меры карантина, как в США или других странах мира. Все прибывающие проходят тест на COVID-19 и находятся на самоизоляции, пока не получат его результаты.

Первый турнир на острове состоится 27 июня. UFC планирует проводить там шоу как минимум до конца июля.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Ранее ирландец уже делал подобные заявления. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.