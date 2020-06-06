UFC арендовала для боёв остров в Абу-Даби

UFC намерена в ближайшее время провести целую серию турниров в Абу-Даби. Для этих целей промоушен арендовал целый остров.
Как
Первый турнир на острове состоится 27 июня. UFC планирует проводить там шоу как минимум до конца июля.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Ранее ирландец уже делал подобные заявления. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года, писал NEWS.ru.
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