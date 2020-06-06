https://static.news.ru/photo/505602ba-a880-11ea-851e-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец написал в своём Twitter.

Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие, — написал спортсмен.

Hey guys Iâve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride itâs been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire itâs yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Макгрегор сопроводил пост фотографией с своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце Хабибе Нурмагомедове. В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.