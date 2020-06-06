Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

08:26, 07 июня 2020 15
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец написал в своём Twitter.

Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие, — написал спортсмен.

Макгрегор сопроводил пост фотографией с своей матерью на одном из чемпионских поединков.

Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры. В 2016 году таким образом он оказывал давление на руководство UFC, чтобы получить реванш против Нейта Диаса. Последнее подобное заявление он делал в марте 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце Хабибе Нурмагомедове. В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.

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