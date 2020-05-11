Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и «позорищем»

https://static.news.ru/photo/67e94e26-941e-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpgКонор МакгрегорФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце, чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.
В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.
Хабиб, ты полное позорище. Снующая и прячущаяся крыса, в общем, как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было видно много раз. Ты просто подтвердил то, что и так было всегда заметно. «Без комментариев», ха-ха. Позор настоящих боёв, — заявил Макгрегор.
Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known. âNo commentâ lol. An embarrassment to real fighting.
Как писал NEWS.ru ранее, американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что действующему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову пора завершить карьеру.