Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и «позорищем»

09:56, 12 мая 2020 10
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце, чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.

Хабиб, ты полное позорище. Снующая и прячущаяся крыса, в общем, как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было видно много раз. Ты просто подтвердил то, что и так было всегда заметно. «Без комментариев», ха-ха. Позор настоящих боёв, — заявил Макгрегор.

Как писал NEWS.ru ранее, американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что действующему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову пора завершить карьеру.

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