Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой и «позорищем»

https://static.news.ru/photo/67e94e26-941e-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор снова написал оскорбительный твит о российском бойце, чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

В своём послании ирландец назвал своего давнего неприятеля снующей и прячущейся крысой и подчеркнул, что тот позорит «настоящие» бои.

Хабиб, ты полное позорище. Снующая и прячущаяся крыса, в общем, как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было видно много раз. Ты просто подтвердил то, что и так было всегда заметно. «Без комментариев», ха-ха. Позор настоящих боёв, — заявил Макгрегор.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

âNo commentâ lol.

An embarrassment to real fighting. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что действующему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову пора завершить карьеру.