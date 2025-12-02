В России составили списки лыжников для участия в турнирах Тренер Сорин: в FIS направлен список россиян для участия в турнирах

Федерация лыжных гонок России заблаговременно отправила в Международную федерацию лыжных гонок и сноуборда (FIS) список спортсменов для участия в международных соревнованиях, сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин. По его словам, которые передает ТАСС, россияне готовы участвовать во всех мероприятиях, на которые их допустит FIS.

Нами заблаговременно отправлены в международную федерацию списки спортсменов, это практически вся сборная команда страны. Ближайший этап Кубка мира, который в ближайший уик-энд пройдет в норвежском Тронхейме, пройдет точно мимо нас, не успеем заявиться. На следующей неделе этап Кубка мира будет принимать Давос, вот там посмотрим, — сказал Сорин.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Позже президент норвежской федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг выразила недовольство решением CAS, позволившего российским спортсменам-лыжникам и сноубордистам выступать на международной арене. Она подчеркнула, что Норвегия продолжает придерживаться прежней точки зрения относительно участия россиян в соревнованиях.