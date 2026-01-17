Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 16:40

В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП

Бичуев: боец ММА Хамзат Чимаев находится в ОАЭ

Хамзат Чимаев Хамзат Чимаев Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о гибели бойца ММА Хамзата Чимаева в ДТП в Грозном являются фейками, заявил президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что спортсмен жив, здоров и в настоящее время находится в ОАЭ.

Информация о гибели Хамзата Чимаева в аварии в Грозном не соответствует действительности. С ним все в порядке, он находится в Эмиратах. Просим не верить слухам и не распространять их, — сказал Бичуев.

Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры совещания с руководителями силовых ведомств республики, которое провел его сын, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров. На встрече обсуждалась подготовка к предстоящим в регионе выборам.

До этого Адам Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника.

