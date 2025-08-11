Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:25

В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе

Журова: зарплата российских футболистов может быть более лимитированной

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское общество негодует, когда видит высокие зарплаты футболистов, но при этом игроки не показывают высокий уровень игры, заявила «Чемпионату» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Он напомнила, что люди из других видов спорта могут заработать только на призовых, потому что зарплаты у них очень низкие.

При этом спортсмены тратят деньги не на развлечения, а на спорт, экипировку и питание. РФС и клубы сами примут решение, готовы ли они к этим шагам, потому что стимулирующие факторы всегда заставляют пошевелиться. Возможно, наши футболисты будут играть еще интереснее. В моем понимании, зарплата футболистов может быть более лимитированной, но добавлять им бонусы за зрелищную игру, голы и прочие достижения, — сказала Журова.

Она отметила, что футбол является видом спорта номер один. По ее словам, даже в СССР футболисты получали в разы больше других спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российскому футболу следует ориентироваться на потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, клубы не должны иметь проблем с завышенными требованиями зарплат со стороны спортсменов.

Михаил Дегтярев
футболисты
зарплаты
Светлана Журова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок стал жертвой приставаний иностранца на заправке
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.