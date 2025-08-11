В ГД ответили Дегтяреву на введение потолка зарплат в российском футболе Журова: зарплата российских футболистов может быть более лимитированной

Российское общество негодует, когда видит высокие зарплаты футболистов, но при этом игроки не показывают высокий уровень игры, заявила «Чемпионату» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Он напомнила, что люди из других видов спорта могут заработать только на призовых, потому что зарплаты у них очень низкие.

При этом спортсмены тратят деньги не на развлечения, а на спорт, экипировку и питание. РФС и клубы сами примут решение, готовы ли они к этим шагам, потому что стимулирующие факторы всегда заставляют пошевелиться. Возможно, наши футболисты будут играть еще интереснее. В моем понимании, зарплата футболистов может быть более лимитированной, но добавлять им бонусы за зрелищную игру, голы и прочие достижения, — сказала Журова.

Она отметила, что футбол является видом спорта номер один. По ее словам, даже в СССР футболисты получали в разы больше других спортсменов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российскому футболу следует ориентироваться на потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, клубы не должны иметь проблем с завышенными требованиями зарплат со стороны спортсменов.